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Петербургский нефтяной терминал обновит системы за 35 млн рублей
Сегодня, 15:57
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Петербургский нефтяной терминал обновит системы за 35 млн рублей

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На ремонтные работы и обновление систем Петербургского нефтяного терминала выделили около 35 млн рублей. Средства направят на материалы, монтаж и восстановление оборудования.

Около 35 млн рублей выделили на ремонт трубопроводов Петербургского нефтяного терминала, а также закупку материалов и монтаж оборудования.

Сведения о предстоящих работах опубликованы в документах государственных закупок. Согласно информации из них, почти 7 млн рублей планируется потратить на приобретение материалов для трубопроводных систем. Еще около 5 млн рублей направят на ремонт систем, а более 22 млн рублей предусмотрено на проведение монтажных работ.

Подробности проекта в документации не раскрываются. Ранее, 4 июля, Петербургский нефтяной терминал подвергся атаке беспилотников. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года петербургские приставы взыскали более 1,1 млрд рублей с должников по алиментам.

Фото: Pxhere

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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