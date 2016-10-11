Новый альбом "F_CKALITY"

5 ноября 2017 года 2RBINA 2RISTA презентует свой новый альбом в концертном зале "Космонавт".

Группа обозначила свой стиль, как Группа обозначает свой стиль, как «Nuclear Rap» («ядерный рэп»), подчёркивая свою принадлежность к столице ядерной промышленности России — городу Озёрску.

Нынешний состав: Рэнто БАРОН Гарсиа (Ранис Гайсин) Артур UAP (Артур Галиакбаров) Макс Осквернитель (Максим Шишов) Настя Серебро (Анастасия Серебренникова)

При участии: Падре Дэвис (Сергей Давыдов)

Начало в 19.00

Цена билетов от 1 000 до 2500 р.

16+