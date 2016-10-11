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2RBINA 2RISTA
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nadiputintseva
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2RBINA 2RISTA

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Новый альбом "F_CKALITY"

 5 ноября 2017 года 2RBINA 2RISTA презентует свой новый альбом в концертном зале "Космонавт".

2RBINA 2RISTA

Группа обозначила свой стиль, как Группа обозначает свой стиль, как «Nuclear Rap» («ядерный рэп»), подчёркивая свою принадлежность к столице ядерной промышленности России — городу Озёрску.

2RBINA 2RISTA

Нынешний состав: Рэнто БАРОН Гарсиа (Ранис Гайсин) Артур UAP (Артур Галиакбаров) Макс Осквернитель (Максим Шишов) Настя Серебро (Анастасия Серебренникова)

 При участии: Падре Дэвис (Сергей Давыдов)

 Начало в 19.00

 Цена билетов от 1 000 до 2500 р.

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Теги: 2rbina 2rista
Категории: Концерты куда сходить в петербурге

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