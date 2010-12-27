27 мая отряд "Лиза Алерт" расскажет маленьким петербуржцам о правилах безопасности

Для детей устроят мастер-классы и подарят памятки. Школьникам объяснять, как себя вести, если потерялся в толпе или вагон метро уехал без тебя.

27 мая в Санкт-Петербурге в рамках программы "Зеленый марафон "Бегущие сердца" дети смогут побывать на мастер-классе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Участники организации являются добровольцами, занимающиеся поиском без вести пропавших людей.

Отряд "Лиза Алерт" организует ряд мероприятий для детей от 6 до 11 лет в Парке 300-летия. Подрастающему поколению расскажут о безопасном поведении.

Мы даем советы по безопасности, которые помогут вашему ребёнку вести себя правильно в нестандартной для него ситуации. Что делать, если ребёнок потеряется на массовом мероприятии, не успеет войти в автобус следом за родителями, как собираться в лес и как себя в нем вести, а также многое другое мы постараемся рассказать ребятам, которые примут участие в "Зеленом марафоне" Сбербанка Представитель ПСО "Лиза Алерт"

Также поисковый отряд раздаст юным участникам и их болельщикам памятки безопасности. Стоит отметить, что регистрация на "Зеленый марафон "Бегущие сердца" уже началась. Он состоится 27 мая в день рождения Санкт-Петербурга. Организаторы считают своей главной целью, развивать спорт. К 315-летию города на Неве на побережье Финского залива появится новая детская спортивная площадка.