«Зеленый марафон» в Петербурге собрал 10 тысяч человек

Не просто праздник спорта, а семейный праздник. Участники "Зеленого марафона" приходят на забег целыми командами. Те, кто не рискуют выйти на дистанцию, активно поддерживают своих близких, друзей и коллег.
Первыми соревновательную часть "Зеленого марафона" открыли самые юные участники: на дистанцию 420 метров вышли дети от 7 до 9 лет. В это время на сцене уже готовились дать старт основному забегу. Специально для этого в свой родной город приехал именитый фигурист – олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Каждый "Зеленый марафон" - не просто соревнование, а еще и благотворительная акция. В этом году собранные средства будут направлены на приобретение оборудования и тренажеров для детей с ограниченными возможностями.
Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Можно сказать, что каждый год увеличивается количество участников. 10 тысяч зарегистрированных участников из них 3 тысячи – что очень приятно – детей.
Первый рекорд "Зеленого марафона 2019" поставили еще до начала забега: вместе с детьми почетные гости сложили из пазлов "Единую карту петербуржца" размером 15 кв. м.
Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга:
В чем смысл марафона для города: бежать не легко и приятно. А приятно, когда забег заканчивается. И когда люди бегут вместе они понимают, что все друг другу помогают. Вместе что-то делать намного легче, чем по одному.
Помимо Санкт-Петербурга на территории Северо-Западного региона забег прошел еще в 4 городах. В Череповце жители города и сотрудники банка пробежали маршрутом "Кросса наций". В Сыктывкаре участников и зрителей ожидало более 17 тематических площадок и конкурсов. В Калининграде работала зона "ЗОЖ", где диетологи рассказывали о правильном питании и проводили мастер-классы по приготовлению здоровых и вкусных блюд. А в Архангельске забег все-таки состоялся несмотря на штормовое предупреждение. Но главное внимание, конечно, было приковано к дистанции 4 км и 200 метров. Самые быстрые из петербургских бегунов преодолели её за 12 минут.
Победителями "Зеленого марафона" на дистанции 4,2 км в Санкт-Петербурге стали:
Женщины
3-е место - Анна Галушкина
2-е место - Ольга Елизарова
3-е место – Елена Самарина
Мужчины
3-е место – Вячеслав Зуев
2-е место – Артём Грибов
1-е место – Данил Елизаров
Призеры детских забегов:
В возрастной группе 7-9 лет
3-е место Михаил Рубанов
2-е место – Савва Бабич
1-еместо – Артем зуев
10-13 лет
3-е место – Виктория Ёрш
2-е место – София Ларичкова
1-е место – Даниил Решетников
Призеров отметили в каждой возрастной группе. Самым юным бегунам подарили велосипеды и самокаты. А несколько тысяч участников "Зеленого марафона" получили заряд энергии, бодрости и хорошего настроения на целый год вперед.
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