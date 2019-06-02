«Зеленый марафон» в Петербурге собрал 10 тысяч человек

В Международный день защиты детей в парке 300-летия Петербурга при поддержке «Сбербанка» в восьмой раз прошла серия забегов на 4,2 км и 420 метров. А перед этим участники и гости марафона собрали из пазлов макет Единой карты петербуржца площадью 15 квадратных метров. Специальным гостем спортивного праздника стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Не просто праздник спорта, а семейный праздник. Участники "Зеленого марафона" приходят на забег целыми командами. Те, кто не рискуют выйти на дистанцию, активно поддерживают своих близких, друзей и коллег.

Первыми соревновательную часть "Зеленого марафона" открыли самые юные участники: на дистанцию 420 метров вышли дети от 7 до 9 лет. В это время на сцене уже готовились дать старт основному забегу. Специально для этого в свой родной город приехал именитый фигурист – олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Каждый "Зеленый марафон" - не просто соревнование, а еще и благотворительная акция. В этом году собранные средства будут направлены на приобретение оборудования и тренажеров для детей с ограниченными возможностями.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Можно сказать, что каждый год увеличивается количество участников. 10 тысяч зарегистрированных участников из них 3 тысячи – что очень приятно – детей.

Первый рекорд "Зеленого марафона 2019" поставили еще до начала забега: вместе с детьми почетные гости сложили из пазлов "Единую карту петербуржца" размером 15 кв. м.

Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

В чем смысл марафона для города: бежать не легко и приятно. А приятно, когда забег заканчивается. И когда люди бегут вместе они понимают, что все друг другу помогают. Вместе что-то делать намного легче, чем по одному.

Помимо Санкт-Петербурга на территории Северо-Западного региона забег прошел еще в 4 городах. В Череповце жители города и сотрудники банка пробежали маршрутом "Кросса наций". В Сыктывкаре участников и зрителей ожидало более 17 тематических площадок и конкурсов. В Калининграде работала зона "ЗОЖ", где диетологи рассказывали о правильном питании и проводили мастер-классы по приготовлению здоровых и вкусных блюд. А в Архангельске забег все-таки состоялся несмотря на штормовое предупреждение. Но главное внимание, конечно, было приковано к дистанции 4 км и 200 метров. Самые быстрые из петербургских бегунов преодолели её за 12 минут.

Победителями "Зеленого марафона" на дистанции 4,2 км в Санкт-Петербурге стали:

Женщины

3-е место - Анна Галушкина

2-е место - Ольга Елизарова

3-е место – Елена Самарина

Мужчины

3-е место – Вячеслав Зуев

2-е место – Артём Грибов

1-е место – Данил Елизаров

Призеры детских забегов:

В возрастной группе 7-9 лет

3-е место Михаил Рубанов

2-е место – Савва Бабич

1-еместо – Артем зуев

10-13 лет

3-е место – Виктория Ёрш

2-е место – София Ларичкова

1-е место – Даниил Решетников

Призеров отметили в каждой возрастной группе. Самым юным бегунам подарили велосипеды и самокаты. А несколько тысяч участников "Зеленого марафона" получили заряд энергии, бодрости и хорошего настроения на целый год вперед.