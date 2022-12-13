В Петербурге 24 января состоится шоу Vivaldi Live в исполнении Marimba REmix orchestra

Артисты ансамбля вдохнут новую жизнь в наследие классиков, наполняя его энергией современных мелодий и ритмов.

Филармония Дмитрия Шостаковича известна своей неповторимой акустикой, поэтому именно ее малый зал позволит провести такое мероприятие, как Vivaldi Live. Концерт подарит посетителям синтез музыки, живописи, поэзии и даже компьютерных технологий, которые помогут погрузиться в представленные произведения.

За звучание великих композиций отвечает ансамбль профессионалов Marimba REmix orchestra: в первой части музыканты дебютируют с аранжировкой полного цикла "Времен года" Антонио Вивальди. Ударные инструменты и шумовые эффекты - то, что вернет гостей в эпоху барокко и раскроет другие виды искусства. Второе отделение отправит еще к нескольким гениям-классикам: Н. А. Римскому-Корсакову, Ж. Бизе, М. Равелю и другим. Благодаря мастерству артистов слушатели гарантировано получат живые яркие эмоции и культурно просветятся.

Важно отметить, что шоу проводится в поддержку проекта "Фонд поддержки отечественной литературы „Эмоция как жизнь"", главной задачей которого являются проведение литературных вечеров в домах престарелых и лично дома.

Участники ансамбля: Алексей Чижик (вибрафон), Павел Чижик (маримба), Александр Смирнов (колокольчики), Николай Рыжов (перкуссия), Тимур Федоров (бас-маримба), Иван Чернобаев (ксилофон), Антон Регонен (ударная установка), Валентин Галкин (литавры).

24-е января, малый зал Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича (Невский проспект, д. 30), 19:00.

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Фото: предоставлено организаторами