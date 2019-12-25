С начала прошлой недели в Петербурге снесли 24 ларька незаконной торговли

В ларьках торговали овощами, сувенирами и другими товарами. За незаконную торговлю владельцы точек заплатят штраф.

В Петербурге за полторы недели удалось освободить земельные участки в в Выборгском, Красногвардейском, Невском, Кировском, Калининском, Приморском, Фрунзенском, Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Московском и Курортном районах от незаконной торговли: демонтировано 24 киоска. Этим занимается комитет имущественных отношений.

Так, были убраны ларьки с овощами у станций метро "Озерки", "Гражданский проспект" и на улице Дыбенко, Нахимова, Савушкина, Ленинском и Дунайском проспектах, на Варшавской, Ординарной и Караваевской улицах. Демонтированы также ларьки с икрой на проспекте Просвещения, а также у станций метро "Ленинский проспект" и "Нарвская". Ларёк с сувениркой, размещённый прямо на Дворцовой, отправили на склад временного хранения.

Также некоторые торговцы, получив предупреждение ранее, убрали незаконные ларьки самостоятельно. Так произошло на шоссе Революции, улице Коллонтай, Адмиралтейской набережной и 2-й Тарховской улице в Сестрорецке.

За незаконную торговлю торговцы заплатят штраф.

Фото: Вконтакте / Комитет по контролю за имуществом СПб