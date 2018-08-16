"Звери" выпустят саундтрек к фильму Серебренникова

Специально для кинокартины музыканты воссоздали старые фонограммы.

В пятницу, 24 августа, "Звери" выпустят официальный саундтрек к фильму "Лето" Кирилла Серебренникова. Об этом сообщили на официальном сайте группы.

Специально для кинокартины музыканты воссоздали старые фонограммы. OST "LETO" состоит из 26 композиций: в альбом вошли композиторские работы группы, а также авторские аранжировки песен "Кино" и "Зоопарка". Также среди закомых композиций можно услышать аранжировки Игги Попа, Дэвида Боуи и Лу Рида.

Напомним, фильм "Лето" вышел на экраны 7 июня. Режиссер картины, Кирилл Серебренников, около года находится под домашним арестом. Его обвиняют в краже государственных средств по делу "Седьмой студии".

Видео: В рейтинге / Youtube.