22 млн лет в 1 секунду: Американец вместил в короткое видео всю историю Вселенной

В сети набирает популярность видео, которое смонтировал американец, в котором вся история Вселенной, от большого взрыва до сегодняшнего дня, вместилась в 10 минут.

Американский режиссер и монтажер Джон Бозвелл смонтировал 10 минутное видео, которое вместило в себя все 13,8 миллиардов лет истории Вселенной.

Видео начинается с Большого взрыва и заканчивается сегодняшним днем. В видео показан Большой взрыв, образование первых звезд, образование галактик, появление черных дыр и сверхновых звезд. Зарождение Солнца всего лишь на 6 минуте, а в конце видео жизнь планеты Земля с ее потеплениями и похолоданиями.

Примечательно, что в 1 секунду вмещается 22 миллиона лет жизни Вселенной. История человечества занимает лишь долю секунд. Это видео набирает популярность. За короткое время его посмотрели почти миллион человек. Piter.TV публикует видео не полностью, показывая только Большой взрыв, зарождение Солнца и историю Земли.

Видео: YouTube/melodysheep