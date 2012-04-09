Вероятность столкновения гигантского астероида с Землёй в 2032 году снижается до 0,0017%

В NASA снизили уровень угрозы, которую небесное тело представляет для нашей планеты.

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землёй составляла 3,1%, но дальнейшие данные показали, что она незначительна. Соответствующая информация опубликована в британском издании The Guardian. Это открытие привело к появлению пугающих заголовков: гигантский астероид, который, как выяснилось, летит к Земле, вряд ли уничтожит жизнь на планете, но может нанести серьёзный ущерб. Но теперь мир может вздохнуть с облегчением. После того, как вероятность столкновения в будущем возросла в начале этого года, вероятность столкновения сейчас настолько мала, что ею можно пренебречь.

Астероид 2024 YR4 шириной около 40–90 метров (130–300 футов) намного меньше того, что положил конец правлению динозавров, — тела шириной от 10 до 15 километров (от 6 до 9 миль). Однако столкновение с Землёй всё равно могло привести к гибели и разрушениям: было подсчитано, что астероид мог высвободить энергию, эквивалентную 7,8 мегатоннам тротила. В результате была запущена система планетарной защиты, и эксперты начали внимательно следить за траекторией астероида. Изначально вероятность столкновения в 2032 году возросла и 18 февраля этого года достигла 3,1%, но, согласно данным НАСА, сейчас она составляет 0,0017%.

Другими словами, вероятность того, что астероид пролетит мимо Земли, составляет 99,9983%. Действительно, астероид, способный уничтожить целый город, в настоящее время имеет нулевой рейтинг по шкале опасности столкновения в Торино, которая варьируется от нулевого риска до глобальной катастрофы. Это изменение не стало неожиданностью: как ранее отмечало Европейское космическое агентство, вероятность столкновения астероида с Землёй часто возрастает, а затем снижается по мере проведения дополнительных наблюдений.

Этот астероид стал хорошей демонстрацией того, почему у нас есть эти процедуры и почему они работают должным образом: более высокий, чем обычно, но всё же очень низкий риск побудил нас к дальнейшим наблюдениям и планированию, и эти наблюдения позволили нам исключить вероятность столкновения. Колин Снодграсс, профессор планетарной астрономии в Эдинбургском университете

Снодграсс добавил, что такие предупреждения, скорее всего, станут более распространёнными. Он уточнил, чо мировой общественности стоит привыкнуть к подобным предупреждениям. В конце 2025 года новая обсерватория Веры Рубин начнёт сканировать небо, поэтому обнаружится гораздо больше астероидов, и некоторые из них, без сомнения, потребуют дальнейшего изучения для того, чтобы исключить вероятность столкновения с нашей планетой.

Это не должно вызывать тревогу — это признак того, что наши технологии совершенствуются и мы лучше обнаруживаем астероиды. Это означает, что если мы обнаружим приближающийся к Земле астероид, у нас будет больше шансов найти его вовремя, чтобы что-то предпринять. Колин Снодграсс, профессор планетарной астрономии в Эдинбургском университете

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