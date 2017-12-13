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Подарок самому себе: первый гол в матче 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Селтик" забивает Иванович

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Иванович забивает первый гол в свой День Рождения.

После неожиданного поражения в Глазго сине-бело-голубые решили показать петербургским болельщикам свою красивую игру. Для обеих команд ответная встреча на Зенит-арене является определяющей. 

Уже после первого свистка "Зенит" начал свой прессинг и на седьмой минуте матча Бранеслав Иванович забивает мяч в ворота Селтика, тем самым сравнивает общий счёт. 

После чего шотландцы перехватывают инициативу в своих руки, но тут же теряют мяч на боковом фланге. На 27 минуте полузащитник "Зенита" Далер Кузяев пользуется моментом и увеличивает преимущество хозяев.

Счёт после первого тайма 2:0

Видео: Piter.TV

Теги: зенит , иванович , лига европы , селтик , футбол
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости Новости СПб

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