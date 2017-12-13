Подарок самому себе: первый гол в матче 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Селтик" забивает Иванович

Иванович забивает первый гол в свой День Рождения.

После неожиданного поражения в Глазго сине-бело-голубые решили показать петербургским болельщикам свою красивую игру. Для обеих команд ответная встреча на Зенит-арене является определяющей.

Уже после первого свистка "Зенит" начал свой прессинг и на седьмой минуте матча Бранеслав Иванович забивает мяч в ворота Селтика, тем самым сравнивает общий счёт.

После чего шотландцы перехватывают инициативу в своих руки, но тут же теряют мяч на боковом фланге. На 27 минуте полузащитник "Зенита" Далер Кузяев пользуется моментом и увеличивает преимущество хозяев.

Счёт после первого тайма 2:0

Видео: Piter.TV