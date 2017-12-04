16-летний комик получил приз зрительских симпатий на стендап-фестивале в Петербурге

Стендап-комики выступали сразу на нескольких площадках, поэтому многочисленные гости фестиваля перемещались между заведениями, чтобы увидеть как можно больше выступлений.

С 14 по 16 июня в Петербурге проходил шестой стендап-фестиваль SPB 2K19, с участием почти двух сотен комиков и тысяч зрителей. Звание народного стендап-комика заслужил 16-летний Борис Зелигер, представляющий Петербург.

Определить лучшего комика предстояло зрителям, для чего была организовано специальное голосование в соцсетях. Гостям предлагали отсканировать QR-код, далее пользователь попадал в публичную страницу, где отдавал свой голос за любимого комика.

Фото: предоставлено организаторами