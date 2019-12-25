160 тысяч кредитных карт оформили жители СЗФО в Сбере с начала 2021 года

Торговый оборот по картам вырос на 17% и составил почти 145 млрд рублей.

За восемь месяцев 2021 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал более 160 тысяч кредитных карт. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба банка.

Торговый оборот по картам вырос на 17% и составил почти 145 млрд рублей. Больше всего кредиток выдали в Ленобласти и Республике Карелия, где прирост составил более чем 30%, а также в Вологодской области (26%).

По объемам денежного оборота в топе оказались Калининградская и Вологодская области с приростом по 21% и Петербург – 19%.

Сегодня для многих кредитка – это возможность комфортно тратить деньги на повседневные нужды, подарки и многое другое, не залезая в долги. Но если грамотно подобрать условия карты, можно даже зарабатывать на ней. Например, инвестировать или класть зарплатные средства на накопительный счет и получать пассивный доход. Чтобы эта схема работала, кредитная карта должна быть бесплатной и с длинным грейс-периодом. Именно такую в конце лета мы представили на рынок. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Кредитная СберКарта признана самой выгодной кредиткой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке. Об этом говорится в исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG.

У СберКарты удобный беспроцентный период до 120 дней: целый месяц можно совершать покупки, а затем дается три месяца, чтобы вернуть все деньги без процентов. Если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. Сниженная ставка 9,8% годовых предоставляется в категории "Здоровье" и в СберМегаМаркете. Обслуживание карты бесплатное, также ничего не нужно платить за СМС-информирование.

Оформить кредитную СберКарту можно в приложении СберБанк Онлайн или в любом офисе Сбера. Весь процесс от рассмотрения до начала использования займет около двух минут. Подробнее о кредитной СберКарте читайте на сайте банка.

Фото: пресс-служба Сбера