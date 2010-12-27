В Петербурге от очередей в Почте России избавят камеры видеонаблюдения

В отделениях Почты Росси Санкт-Петербурга установят камеры видеонаблюдения, чтобы предотвратить скопление очередей.

В Санкт-Петербурге около четырехсот подразделений Почти России оснащены камерами видеонаблюдения. С помощью камер будет отслеживаться ситуация в отделении Почты России. В текущем году видеонаблюдение планируется установить еще в 150 почтамтов.

Как стало известно, установка камер понадобилась для борьбы с жуткими очередями в отделениях почты. Благодаря нововведению, появилась возможность контролировать обстановку в почтамте. Так, в случае загруженности отделения, информация поступает в ситуационный центр управления, а именно начальнику соответствующего почтамта. Чтобы разрешить данную проблему, в зал будут отправлять дополнительных сотрудников. При их отсутствии на место будет выезжать мобильная группа.

В настоящее время такая система работает уже в 44 отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга. В скором времени к системе мониторинга будут подключены еще более 150 почтовых отделений.

Фото: "ВК" "Почта России"