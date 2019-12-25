"Городовой" покидает пост на Малой Конюшенной

Скульптуру перенесут к зданию Главного управления МВД.

В полдень скульптуру "Городовой" на Малой Конюшенной в Петербурге начали демонтировать, чтобы перенести в другое место. На демонтаже присутствовала дочь скульптора Мария Чаркина.

Бронзовая фигура высотой 2,3 метра будет установлена на бывшем "треугольнике безопасности". Речь идет о территории около здания Главного управления МВД, на углу Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы.

Торжественное открытие памятника на новом месте приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.

Известно, что фигуру изготовил скульптор Альберт Чаркин , ее временно установили в 1998 году на углу Шведского переулка и Малой Конюшенной улицы в канун 300-летия Петербурга и 200-летия Министерства внутренних дел России.

Ранее мы писали, что фасад дома Бутурлиной могут начать реставрировать уже в следующем году.

Фото: скриншот Яндекс.Карты, visit-petersburg.ru