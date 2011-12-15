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Скульптуру "Городовой" перенесут с Малой Конюшенной к зданию регионального ГУ МВД
Сегодня, 14:56
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Скульптуру "Городовой" перенесут с Малой Конюшенной к зданию регионального ГУ МВД

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Установить скульптуру на другом месте планировали с самого начала, Малая Конюшенная была временным вариантом.

Скульптура "Городовой" переедет с Малой Конюшенной к зданию ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на Суворовском проспекте. Об этом сообщил сайт spbdnevnik.ru со ссылкой на Комитет по градостроительству и архитектуре. 

Бронзовый "Городовой" будет стоять на треугольнике безопасности на углу Суворовского и Кавалергадской улицы. Таким образом власти хотят увековечить память видных государственных деятелей, которые внесли значительный вклад в развитие МВД. 

Найти новое место для скульптуры планировали с момента ее создания в 1998-м году. Из-за кадровых перестановок в Министерстве внутренних дел было не до нее. 

Автором скульптуры — заслуженный художник России Альберт Чаркин. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские активисты разыскали автора Венеры Коломенской. 

Фото: Instagram / @illasveta

Теги: городовой, скульптура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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