140 улиц на Петроградской стороне начали готовить к платной парковке

Начальная стоимость 38 миллионов 270 тысяч рублей.

Два аукциона на организацию парковочного пространства на Петроградской стороне объявила дирекция по организации дорожного движения Петербурга. Информация об этом появилась на сайте Госуслуг.

Так, с 1 июля в зону платной парковки должна войти вся территория района кроме Крестовского острова. Там стоянка за деньги заработает с ноября. Начальная стоимость 38 миллионов 270 тысяч рублей.

Ранее упрямый водитель, напавший на инспектора комитета по транспорту, стал фигурантом дела. Злоумышленник обругал пострадавшего правоохранителя и не извинился перед ним.

Фото: Piter.tv

