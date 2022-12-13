140 улиц на Петроградской стороне начали готовить к платной парковке

Два аукциона на организацию парковочного пространства на Петроградской стороне объявила дирекция по организации дорожного движения Петербурга. Информация об этом появилась на сайте Госуслуг.
Так, с 1 июля в зону платной парковки должна войти вся территория района кроме Крестовского острова. Там стоянка за деньги заработает с ноября. Начальная стоимость 38 миллионов 270 тысяч рублей.
Ранее упрямый водитель, напавший на инспектора комитета по транспорту, стал фигурантом дела. Злоумышленник обругал пострадавшего правоохранителя и не извинился перед ним.
Фото: Piter.tv
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