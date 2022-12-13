13-летняя россиянка под овации толпы избила 11-летнюю девочку и попала на видео

Ситуацию проверяет региональная прокуратура.

В Приморском крае 13-летняя школьница под овации толпы подростков избила 11-летнюю девочку. Инцидент произошел на территории местного поселка Липовцы, он попал на запись с камер мобильных устройств. На представленных в социальных сетях кадрах видно, что подросток лежит на земле, а когда девочка пытается встать, то ее оппонентка бьет по голове и хватает за волосы. Также соперница тыкает пострадавшую головой в траву. В этот момент остальные собравшиеся смеются над ситуацией. В СМИ полагают, что все события происходили во дворе одного из жилых домов. В настоящее время в ситуации разбирается региональная прокуратура. Специалисты объяснили, что девочке не потребовалась госпитализация, сейчас она проходит амбулаторное лечение. Врачи и полиция устанавливают тепень тяжести причиненного ребенку вреда. Также вопросом заинтересовались представители уполномоченного по правам детей Приморского края Ольги Романовой.

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Фото и видео: Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье