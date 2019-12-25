Необычная атмосфера, великолепный состав музыкантов, прекрасная акустика Петрикирхе и романтика центра города - всё это ждет вас на концерте «12 Шедевров Моцарта»!

"Моцарт не умер – он просто вышел покурить". Именно так хочется сказать о, возможно, величайшем композиторе всех времён. И абсолютно точно – о самом популярном!

Ведь, Моцарт – это колыбельная в детской вечерней передаче. Моцарт - это мелодия из музыкальных открыток и мелодия ожидания, пока колл-центр не ответил на ваш звонок. Моцарт - это конфеты, в конце концов! А на нашем концерте это ещё и органные сочинения Моцарта, которые, кстати, не так часто можно услышать на концертах. Ну и, конечно же, хиты и ещё раз хиты!

Магия Моцарта в том, что он доступен и понятен даже тем, кто классическую музыку слушает редко или не слушает вообще. И в этом плане наш музыкальный вечер – чудесный повод открыть для себя мир классики. А с Amadeus Concerts это всегда необычно!

В концерте принимают участие: Сергей Силаевский – орган, Лекс Григорьев – рояль, струнный квартет "KLEVER".

Стоимость билета 900 рублей. Начало в 19.00.

Адрес: Петрикирхе (Невский пр-т, 22-24)

Фото: предоставлено организаторами