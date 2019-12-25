Россию на "Детском Евровидении-2021" вновь представит Таня Меженцева

Впервые она спела на сцене международного конкурса в 2019 году.

11-летняя Таня Меженцева вновь представит Россию на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2021". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Академии Игоря Крутого.

Впервые девочка спела на сцене международного конкурса в 2019 году. В этом году она решила попробовать свои силы с сольной песней.

Я очень рада, что буду представлять Россию на конкурсе в Париже. Хочу отметить, что у меня были сильные соперники. Написала Таня в Instagram

Финал отборочного тура состоялся в Москве 26 октября. В этом году конкурс пройдет в Париже. В нем примут участие артисты в возрасте до 14 лет из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии и др. Таня исполнит в финале песню Mon Ami.

Ранее стало известно, что СТС перенес выход шоу с Моргенштерном из-за скандала с Днем Победы.

Фото: Instagram / tanya.mezhentseva