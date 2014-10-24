11-летний петербуржец создает свою операционную систему

Достоинством системы является то, что она занимает мало памяти.

11-летний Артур из Петербурга стал самым юным системным администратором России. В своем возрасте он уже собирает свою операционную систему и занимается растениеводством. Подробнее о жизни воспитанника Академии цифровых технологий узнал "Петербургский дневник".

Мальчик рассказал изданию, что операционные системы, такие как Windows, Linux в свою очередь тоже делятся на пару сотен операционных систем. Одна из них носит название Ubuntu.

Я ее немного модернизировал, например, сделал так, что ряд приложений были доступны пользователю сразу, для этого не надо заходить в консоль-терминал и печатать что-то непонятое. Добавил Chrome, проигрыватель, утилиту для скачивания видео с YouTube. Еще эта система потребляет очень мало памяти, в том числе жесткого диска. Можно прямо из диска, который вам дадут, например с флешки, запустить систему – опробовать, понравится или нет. рассказал Артур.

По словам мальчика, пока операционная система не завершена. Он надеется встретить учителя, который поможет ему довести систему до ума.

Помимо компьютерных технологий петербуржец увлекается растениеводством и химией. В будущем он планирует поступать в ИТМО, так как в вузе много работы с компьютерами и соответствующих специальностей. Любимый писатель Артура — Стивен Хоккинг.

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