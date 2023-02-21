В день 11-летия Фонд друзей балтийской нерпы подвел итоги сезона

Среди спасенных – 28 серых тюленей, шесть ладожских кольчатых нерп и пять балтийских кольчатых нерп.

Петербургский Фонд друзей балтийской нерпы 5 сентября отмечает 11-летие. По случаю в организации подвели итоги работы за сезон.

Текущий год стал знаковым и рекордным: в естественную среду обитания выпустили 39 животных. Среди спасенных – 28 серых тюленей, шесть ладожских кольчатых нерп и пять балтийских кольчатых нерп. С момента создания фонд вылечил свыше 200 ластоногих.

11 лет – это серьезный срок, за который нам удалось не только помочь сотням животных, но и создать уникальные методики, собрать бесценные научные данные, а главное – привлечь внимание общественности к проблеме сохранения морских млекопитающих Балтики. Эта годовщина – повод сказать большое спасибо всем, кто нам помогает! Вячеслав Алексеев, руководитель Фонда друзей балтийской нерпы

Фото: пресс-служба "Водоканала"