В день 11-летия Фонд друзей балтийской нерпы подвел итоги сезона
Сегодня, 13:02
Среди спасенных – 28 серых тюленей, шесть ладожских кольчатых нерп и пять балтийских кольчатых нерп.

Петербургский Фонд друзей балтийской нерпы 5 сентября отмечает 11-летие. По случаю в организации подвели итоги работы за сезон. 

Текущий год стал знаковым и рекордным: в естественную среду обитания выпустили 39 животных. Среди спасенных – 28 серых тюленей, шесть ладожских кольчатых нерп и пять балтийских кольчатых нерп. С момента создания фонд вылечил свыше 200 ластоногих. 

11 лет – это серьезный срок, за который нам удалось не только помочь сотням животных, но и создать уникальные методики, собрать бесценные научные данные, а главное – привлечь внимание общественности к проблеме сохранения морских млекопитающих Балтики. Эта годовщина – повод сказать большое спасибо всем, кто нам помогает! 

Вячеслав Алексеев, руководитель Фонда друзей балтийской нерпы 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: спасение животных, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

