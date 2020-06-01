108 кубических метров мусора за два часа. "Фаворит Выборг" провел традиционный субботник

За последние годы «Фаворитом» проведено порядка 20 подобных акций не только в Выборге, но и на островах Выборгского залива.

К сожалению, далеко не все жители нашего города придерживаются правил утилизации мусора в специально отведенных для этого местах. Воочию убедились в этом участники прошедшего субботника, которыми за несколько часов битком были заполнены несколько мусорных контейнеров. Поражало разнообразие мусора: вдоль гаражного кооператива и лесополосы фаворитовцы находили даже мебельные гарнитуры.

Председатель общественного объединения "Фаворит Выборг", депутат 16 избирательного округа Александр Петров, дублируя мнения большинства участников, не скрывал своего возмущения.

Вместо того, чтобы направлять силы на благоустройство и преображения города, мы убираем за недобросовестными людьми, которые оставляют мусор где ни попадя. В это время мы могли бы расчищать лесные массивы, приводить в порядок лесопарковые зоны – однако вытаскиваем крупный строительный мусор из леса, мебель из оврагов… Это неправильно! В ближайшее время мы планируем выйти на председателей гаражных кооперативов с целью обеспечения усиленного контроля за вывозом мусора и выработки штрафных санкций в отношении недобросовестных жителей.

И действительно, мусора, которого в тех местах быть не должно, было вывезено 108 кубических метров! Собрать такой объем удалось благодаря слаженной работе участников, порядка 60 человек. Работала и крупная техника. Традиционно, в субботнике "Фавориту" помогали городские предприятия: "РАСЭМ", охранные предприятия "Приоритет" и "Гранд Выборг", воспитанники школы олимпийского резерва "Фаворит", спортсмены команды "Gladiators team". Даже представители местной общественной организации инвалидов Выборгского района "Фаворит Плюс" внесли свой посильный вклад в общее дело.

Исполнительный директор общественного объединения "Фаворит Выборг", депутат 11 избирательного округа Михаил Макаров отметил, что субботники– это далеко не вся деятельность участников.

В связи с распространением коронавирусной инфекции фаворитовцы, волонтеры и представители предприятий Выборга активно включились в работу, доставляя продукты первой необходимости самым уязвимым категориям жителей города: одиноким пенсионерам, людям старше 65 лет, многодетным семьям. Отрадно видеть, как с каждым годом количество участников наших акций, будь то субботник или волонтерская помощь, растет.

Напомним, акция "Фаворит за чистый город" проводится уже много лет. Общественным объединением ежегодно проводятся массовые акции по благоустройству городских территорий. К числу крупнейших можно отнести уборку северного кладбища Кангас, территории возле храма на Приморской улице, бывшего гарнизонного кладбища в православной части комплеса Сорвали, субботники на островах Новик, малый Высоцкий, Песчаный. Одной из самых масштабных акций за последние годы стала уборка лесопарковой зоны в Южном микрорайоне.