В Ленобласти за прошлый год ликвидировали 1060 свалок

Больше половины убранных отходов нелегально располагались на землях лесного фонда.

В пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что за прошлый год удалось ликвидировать 1060 свалок общим объемом более 143 тыс. кубометров, что на 29% больше показателей 2020 года.

Боьше половины отходов нелегально были расположены в лесу, около 20% – на муниципальной территории. Вывозом на лицензированные объекты и линии обработки, действующие в регионе, занимались в основном за свой счет владельцы участков. В пресс-службе отметили, что, если не удается установить организатора свалки, по закону ответственность за восстановление экологического благополучия ложится на них.

Специалисты усилили контроль за недобросовестными садоводствами и юрлицами, внедрили автоматизированные системы цифрового контроля за перевозчиками, наладили межведомственную работу с другими комитетами, проводят регулярные рейды, расширяют судебную деятельность.

Кроме того, значительную поддержку жителям региона окажет новое ведомство ― Леноблэкомилиция.

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