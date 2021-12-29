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В Ленобласти за прошлый год ликвидировали 1060 свалок
Сегодня, 14:20
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В Ленобласти за прошлый год ликвидировали 1060 свалок

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Больше половины убранных отходов нелегально располагались на землях лесного фонда.

В пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что за прошлый год удалось ликвидировать 1060 свалок общим объемом более 143 тыс. кубометров, что на 29% больше показателей 2020 года. 

Боьше половины отходов нелегально были расположены в лесу, около 20% – на муниципальной территории. Вывозом на лицензированные объекты и линии обработки, действующие в регионе, занимались в основном за свой счет владельцы участков. В пресс-службе отметили, что, если не удается установить организатора свалки, по закону ответственность за восстановление экологического благополучия ложится на них.

Специалисты усилили контроль за недобросовестными садоводствами и юрлицами, внедрили автоматизированные системы цифрового контроля за перевозчиками, наладили межведомственную работу с другими комитетами, проводят регулярные рейды, расширяют судебную деятельность.

Кроме того, значительную поддержку жителям региона окажет новое ведомство  ― Леноблэкомилиция.

Фото: Pexels

Теги: ленобласть, ликвидация свалок, свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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