В Петербурге военнослужащие ЗВО поздравили с юбилеем 105-летнего ветерана-фронтовика

Салютная группа мотострелков произвела 105 залпов из стрелкового оружия, знаменующие каждый год жизни ветерана.

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, провели персональный концерт военного оркестра для ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника танковых войск Валентина Прокофьевича Рослякова, отметившего сегодня свой 105-й день рождения. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Оркестр отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады армии и артисты Ансамбля песни и пляски ЗВО исполнили для фронтовика попурри из песен военных лет, в том числе знаменитую композицию "Три танкиста". Салютная группа мотострелков произвела 105 залпов из стрелкового оружия, знаменующие каждый год жизни ветерана. Завершилось поздравление торжественным прохождением участников мероприятия.

Полковник Валентин Росляков родился 22 января 1916 года. В 1937 году поступил на службу в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии, лейтенантом встретил Великую Отечественную войну. В 1941 году участвовал в Иранской и Ростовской операциях, позднее в боях за освобождение Белгорода, Харькова, территорий Прибалтики, Восточной Пруссии. В одном из боев августа 1944 года, он вместе с подчиненными, силами четырех танков Т-34-85 подбил 12 немецких "Тигров", потеряв при этом только одну машину.

Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией".

Фото: ЗВО