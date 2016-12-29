Петербуржец снял на видео странную реакцию врачей Мариинской больницы на пациента с ножевым ранением

Мужчина снял на видео, как он припирается с сотрудником больницы из-за того, что его раненному другу не оказывают помощь.

По словам пользователя группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Наби Дадашева, 10 января он с друзьями привез в Мариинскую больницу своего знакомого с ножевым ранением. Судя по видео, у мужчины вытекло много крови: она заливала его джинсы. Пациент стонал от боли. Как сообщает мужчина, у его товарища была задета почка.

"На просьбу врачам оказать помощь некий врач который на видеозаписи халатно отнёсся к этому, со словами ,,Ой ждите", - написал Дадашев (пунктуация авторская).

Мужчины в достаточно экспрессивной форме требовали позвать врача. А сотрудники больницы не оказывали помощь и спрашивали, почему они не вызвали скорую помощь. Мимо скандалящих людей и раненного проходили медработники. Но мужчину с раной забирать на лечение не спешили. Дадашев также говорит, что разговаривавший с ним врач пытался забрать у него телефон, но не смог. Это попало на другое видео, где страсти накалились еще сильнее.

Вскоре на место происшествия приехала полиция. По словам участника событий, врачи сообщили правоохранителям но нецензурной брани со стороны знакомых раненного. Комментария от Мариинской больницы пока нет. Комментаторы в социальной сети разделились во мнении: некоторые обвиняют врачей, а другие их поддерживают, объясняя их действия необходимостью соблюдать процедуры.

Видео: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург