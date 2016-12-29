"Викинги": 5 сезон выйдет осенью 2017 года

Сериал "Викинги" уже давно продлили на 5 сезон. 1 серию можно будет увидеть осенью этого года. Трейлер этого сезона можно смотреть онлайн уже сейчас.

Накануне закончился 4 сезон сериала "Викинги". История о скандинавских войнах идет уже несколько лет и пока не думает заканчиваться. В марте прошлого года сериал продлили на еще один сезон. Так что в этом году выйдет уже 5 сезон сериала "Викинги".

Точной даты премьеры пока не называют. Но ориентировочно все ждут серий осенью. Так как их вряд ли начнут показываться сейчас, ведь съемки еще только идут. А летом начинать показ не будут – в этот период часто низкие рейтинги у шоу только из-за того, что много людей отправляется отдыхать. Поэтому 1 серию 5 сезона стоит ждать не раньше осень. Съемки идут в Ирландии. А актеры выкладывают фотографии в гриме и костюмах.

Сейчас же в сети уже есть трейлер нового сезона. В нем лишь много намеков, которые заставляют фанатов строить предположения и догадки. За разгадкой сюжета сезона зрители обращаются к истории и скандинавским легендам. Однако, всем понятно, что создатели сериала все же отходят от оригинальных сказаниях о Рагнаре и его сыновьях. Самым большим из этих расхождений стала одна из последних сцен 4 сезона. Во время застолья в захваченном и разоренном Уэссексе Ивар убивает своего брата. Между ним и Сигурдом завязывается перепалка. Ивар уже разгорячен и явно не в себе. И тут его родственник задевает Аслауг. Сигурд говорит, что только мать любила Ивара. Но и ее убили. Разъяренный брат кидает топор. Змееглазый пытается сразу же отомстить: выдергивает оружие и идет в своему убийце. Однако сил ему не хватает, и он падает замертво посреди помоста.

В трейлере нового сезона показали кадры с похорон Сигурда. Он лежит в большой ладье, а вокруг него стоят викинги. Ивар сидит в первом ряду и смотрит на убитого брата. Нравы у северян такие, что наказывать за убийство брата никто не будет. А мстить за Сигурда никто вроде не собирается.

Провидец говорит Лагерте, что он видит смерть. Также мелькает радостный Харальд Прекрасноволосый. Он в короне сидит на каком-то троне. Не исключено, что он все же захватил власть в Каттегате. Ведь в предпоследней серии 4 сезона «Викингов» он уже попытался завоевать родину Рагнара. А Лагерта и Убба вместе пьют за столом.

Вместе с этим показывают, как Ивара выбивают из его колесницы. При этом удар наносят внушительным бревном. На одном из кадров Бескостный сидит около своей колесницы, а вокруг огромные толпы врагов. Судя по всему, он оказался в одном городе с загадочным врагом викингов – предположительно, рыцарем тамплиером. Также в нескольких кадрах он мелькает с окровавленным лицом. Но это не кровь северянина, а его врагов. Он улыбается и его зубы выделяются на фоне красного от крови лица. А в одной из сцен Ивар с довольным лицом стоит посреди поля боя. Но это не должно сильно удивлять зрителей, ведь в поход с отцом Бескостный отправился с устройством, которое позволяло ему ходить.

В кадрах также мелькают Хвитсерк и Бьерн. Они в крови и стоят посреди поля боя. Также мелькает кадр с Хвитсерком в каком-то помещении. Он стоит около стены, на которой полно красных разводов.

Фото: кадры из сериала

Видео: трейлер сериала