"Викинги" 4 сезон: 19 серия вышла в переводе, викинга заманили войско принца Этельвульфа в ловушку

Вышла новая серия сериала "Викинги" 4 сезон. 18 серию можно посмотреть в русском переводе уже сейчас. По совету Ивара Бескостного викинги устроили хитрую ловушку для армии Уессекса.

В русском переводе вышел очередной выпуск сериала "Викинги" 4 сезон. В 19 серии сыновья Рагнара начинают слушать друг друга и постепенно закаляются в боях. А Лагерта защищает Каттегат от наемной армии, которую прислал Харальд Прекрасноволосый.

4 сезон сериала подходит к концу, а значит, следую законам всех телеисторий, в "Викингах" накаляются страсти. Сыновья Рагнара продолжают свой поход, главной целью которого является месть за смерть отца. В прошлой серии они быстро разгромили армию короля Элла. А самого правителя захватили в плен. Он привел отпрысков Лодброка на место смерти отца. Именно там под присмотром Бьерна, Сигурда, Хвитсерка, Уббы и Ивара Флоки совершает над королем жестокую казнь.

В новой серии новости о викингах приходят к королю Эгберту. В Уэссекс доставляют святого отца, который был в бою вместе с Эллой. Принц Этельвульф пытается от него узнать о военной мощи северян, однако тот умирает быстрее, чем успевает что-то рассказать. Военачальник принимает решение отправиться викингам на встречу и перебить их до того, как они придут к Уэссексу. Поэтому армия. Во главе с принцем, выезжает из крепости.

По дороге они встречают людей, бегущих от викингов, а также солдат из армии Элла. Несколько тысяч конных и пеших солдат отправляются в путь, чтобы расправиться с армией сыновей Лодброка. Однако, они не совсем уверены в своей победе. Ведь весть о невиданных размерах северян идет впереди них. В итоге две армии сходятся на поляне около леса. Тут Ивар, который и раньше всячески перечил братьям, говорит, что нужен хитрый план. Братья не соглашаются с ним. Но Бьерн, самый старший и опытный среди них, все-таки предлагает брату вместе обдумать ловушку для врагов.

В итоге армию принца Этельвульфа буквально загоняли по полю боя. Небольшие отряды викингов создавали впечатление, что все силы стоят на одном краю поля. Конники и пехота бежали к ним, но викинги прятались в лес. Вместо них на другом конце поляны появлялся другой отряд. Войны Уэссекса несколько раз бегали по полю. Чтобы войны не последовали за ними в лес, северяне пускали в них град стрел. В итоге принцу надоели догонялки и он решил ехать к тому месту, где викинги оставили корабли. Вот только Ивар именно это и предугадал. Поэтому силы саксов попали в ловушку. В конце серии потрепанная армия Этельвульфа и силы сыновей Рагнара готовятся броситься друг на друга.

А пока большая часть северян находится в Англии, Каттегат охраняют малые силы Лагерты. На рынке происходит стычка. Появляются загадочные торговцы, которые ничего не покупают, а только смотрят. Между ними и жителями Каттегата происходит стычка. Лагерта и ее соратницы понимают, что это была только разведка. Поэтому они не сильно удивились, когда к стенам города пришла армия. Сначала противники одерживали победу, но защитники Каттегата заманили их в ловушку. В результате пыток над жаровней, главарь армии признается, что деньги на создание отряда ему дал Харальд Прекрасноволосый.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо серии