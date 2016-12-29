Видео с места тройной аварии под Тюменью, в которой пострадала девочка, появилось в сети

При столкновении трех автомобилей больше всех пострадал 9-летний ребенок, который находился в автомобиле, который вылетел на встречку

Авария произошла в субботу днем, 21 января, на трассе Тюмень - Екатеринбург на 318 километре.

В районе деревни Дербыши Тюменского района женщина - водитель за рулем автомобиля "Ниссан" при перестроении на другую полосу движения не справилась с управлением и вылетела на скорости на встречную полосу движения. Там она совершила столкновение с автомобилем ВАЗ - 2107 и микроавтобусом "Фиат Дукато". От мощного столкновения легковушки вынесло на обочину и сильно покорежило.

Больше всех пострадала 9-летняя девочка, которая находилась в момент ДТП в салоне автомобиля "Ниссан". У нее диагностировали сотрясение мозга. Пострадал и 31-летний водитель отечественной легковушки. Он получил множественные ушибы.

Очевидцы этой аварии и ее последствий активно принимали участие в оказании первой помощи и ликвидации последствий. Девочка до приезда медиков лежала на асфальте, прижимая к себе плюшевую игрушку. Люди побоялись трогать и передвигвать ребенка, чтобы еще больше не навредить ей.

ГИБДД по Тюменской области проверяет все обстоятельства и причины данной аварии.

Видео: YouTube/Nikita Karaulnih