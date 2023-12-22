Движение транспорта перекрыто в оба направления.

В массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошел утром 1 февраля на 78-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень. На данном участке трассы столкнулись восемь машин, из них пять грузовые. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Позже сообщили, что всего в ДТП участвовало девять транспортных средств. На месте работают автоинспекторы. Движение транспорта перекрыто в оба направления.

Ранее мы сообщали, что в Кемерове задержали нетрезвого угонщика, попавшего в ДТП на чужой машине.

Видео: Telegram / ГИБДД Свердловской области