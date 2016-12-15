Ураганный ветер валит деревья в Петербурге

Из-за сильного ветра в Северной столице повалилось уже несколько деревьев. В результате этого пострадало несколько машин.

В пятницу, 30 июня, в Петербурге властвует шквалистый ветер. По прогнозам синоптиков, его порывы достигают 18 метров в секунду. Не обошлось без поваленных деревьев. Из-за погоды пострадало несколько автомобилей.

Самый первый инцидент произошел во дворе на Серебристом бульваре. Тут от ветра сломалось дерево. Оно придавило припаркованную машину. Серьезных повреждений не заметно, так как на капот машины приземлились только ветки, а не тяжелый ствол.

На 10-ой Советской улице около 20 дома еще одно дерево упало на машину. Ствол из земли вырвало с корнями. Однако до самой машины дотянулись тоже только ветки.

На Оборонной улице рядом с домом 6 ветром повалило дерево на проезжую часть. К счастью, никого из проезжающих не задело. Но ветки перегородили проезд по участку дороги.

По сравнению со столицей. Петербург отделался легким испугом. Москву накрыл ливень с грозой и градом: фото и видео из социальных сетей. Сообщается об одном пострадавшем.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург