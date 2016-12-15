Москву накрыл ливень с грозой и градом: фото и видео из социальных сетей

Москвычи снимают и выкладывают в сеть многочисленные видео с последствиями урагана: крупный град, залитые проезжие части, молнии.

На Москву и Подмосковье в пятницу, 30 июня, снова обрушилась ураганная погода. Сильный дождь с грозой и градом постепенно накрывает город. В центре и на севере Москвы уже вовсю идет дождь, но на юге города пока спокойно.

Одинцово и Митино серьезно залило. На виадуке вода льется с дорог, которые находятся выше. Судя по видео из социальных сетей, в пригородах и самой Москве по дорогам и тротуарам текут огромные реки дождевой воды.

Гидрометцентр России предупредил ранее, что ливня как сегодня в Москве не было с 1923 года. За один день ожидается выпадение почти трети месячной нормы осадков. МЧС предупреждает москвичей об опасности. Горожан просят не выходить из дома во время урагана. В субботу, 1 июля, осадков станет меньше. Однако сохранится ураганный ветер до 18 метров в секунду.

Фото: Instagram / misha_bobkov, morozova260356, id79754, alexponimasov, one_plush_cat

Видео: Instagram / anteia13, tamilla1815, ssterzz, su.mo, super_nikola