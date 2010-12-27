В Петербурге тюлень Валдай прошел реабилитацию и отправился в Финский залив

В Петербурге в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала состоялся первый "выпускной". Тюлень Валдай отправился в свободное плавание.

16 мая Центр изучения и сохранения морских млекопитающих Петербургского Водоканала выпустил первого "выпускника" в Финский залив. Выборгский район Ленинградской области.

Перед выпуском в свободное плавание тюленю пришлось набрать нужную массу тела и отвыкнуть полностью от общества человека. Последнюю неделю на реабилитации детеныш провел в адаптационном бассейне на улице. Он учился самостоятельно вылавливать рыбу из воды. Вес животного перед выпуском составил 45 кг.

Напомним, что тюлененок Валдай стал первым клиентом центра в этом году. Его обнаружил житель села Черная Лахта Ломоносовского района Ленинградской области на берегу залива. Тюлень был на грани жизни и смерти. К счастью, зоологи смогли спасти животное.

На данный момент на реабилитации остается «второгодник» Крошик и парочка тюленят из Соснового Бора. Самец и Самка пока живут без имени, но зоологи центра призывают всех желающих принять участие в выборе имен. По традиции имена дают связаные с местом, где были найдены пациенты или именами, имеющими отношение к Финскому заливу. Свои варианты можно оставлять в комментариях в официальной группе: https://vk.com/sealrescue.

Информация о том, как помочь ластоногим, размещена на сайте фонда в разделе «как нам помочь»– http://www.balticseal.org/donation.

Фото: https://vk.com/sealrescue.