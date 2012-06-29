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Тюлень напал на людей, купавшихся в море в Азербайджане

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Происшествие попало на видеозапись.

В Азербайджане зафиксирован факт нападения тюленя на людей.  Животное атаковало двух мужчин, которые купались в Каспийском море. Инцидент попал на видеозапись с камеры мобильного устройства, а затем очевидец опубликовал ролик в социальных сетях. Кадры с произошедшим размещены в Telegram-канале  Media.Az. В кадре заметно, что отдыхающие на воде пытались отбиться от ластоногого млекопитающего. В настоящее время неизвестна причина такого агрессивного поведения со стороны морского обитателя. В Интернете пользователи предположили, что таким образом тюлень мог защищать свою территорию.

Калининградский зоопарк выпустил первого из спасенных в 2022 году тюленей.

Фото и видео: Telegram /  RT на русском, на видео видно, Media.Az

Теги: азербайджан, касийское море, каспийское море, кспийское море, тюлень
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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