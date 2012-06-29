Тюлень напал на людей, купавшихся в море в Азербайджане

Происшествие попало на видеозапись.

В Азербайджане зафиксирован факт нападения тюленя на людей. Животное атаковало двух мужчин, которые купались в Каспийском море. Инцидент попал на видеозапись с камеры мобильного устройства, а затем очевидец опубликовал ролик в социальных сетях. Кадры с произошедшим размещены в Telegram-канале Media.Az. В кадре заметно, что отдыхающие на воде пытались отбиться от ластоногого млекопитающего. В настоящее время неизвестна причина такого агрессивного поведения со стороны морского обитателя. В Интернете пользователи предположили, что таким образом тюлень мог защищать свою территорию.

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Фото и видео: Telegram / RT на русском, на видео видно, Media.Az