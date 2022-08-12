Сейчас тюлень весит порядка 40 кг.

Калининградский зоопарк выпустил первого из спасенных в 2022 году тюленей. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте учреждения. Вместе со специалистами национального парка "Куршская коса" работники отправили на свободу самца тюленя. Ранее (2 апреля) он был найден на пляже города Светлогорска. на момент появления перед людьми животному было около месяца, оно весило 11 килограмм. При этом норма для данного возраста — 35-40 килограмм.

Первое время тюлень отказывался есть самостоятельно, соглашаясь только брать рыбу с рук. Тогда ему в бассейн стали выпускать живую рыбу, малыш начал охотиться. пресс-служба зоопарка Калининградской области

После того, как тлень набрал достаточный вес, его отправили на реабилитацию в бассейн. Основным критерием готовности к возвращению в естественную среду обитания стали возраст и вес животного. Выпущенный самец после реабилитации весит 40 килограмм.

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Фото и видео: YouTube / Калининградский зоопарк онлайн