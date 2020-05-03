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Нерпенок обжился около Новой Голландии

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Животное заметили около общественного пространства еще в апреле.

Нерпенок, которого еще в апреле был замечен петербуржцами около Новой Голландия, решил не покидать свое пристанище. Об этом сообщили в группе "Спасение тюленей 699-23-99" в социальной сети "ВКонтакте.

За местами, где ночует животное, периодически присматривают. За пределы города особь пока уплывать не хочет. 

В Сети комментаторы удивились, как малыш выжил в городских условиях. Некоторые пользователи назвали его "городским парнем".

Как отметили в группе зоозащитники, нерпенку не нужна помощь. Пищу он добывает в воде около Новой Голландии. 

Ранее на Piter.tv: заблудившийся маленький тюлень Уран вновь поплыл в Финляндию.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: апрельский нерпенок, животные, нерпенок, новая голландия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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