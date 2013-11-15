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Заблудившийся маленький тюлень Уран вновь поплыл в Финляндию
Сегодня, 16:48
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Заблудившийся маленький тюлень Уран вновь поплыл в Финляндию

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Ластоногий малыш остановился на маленьком острове Лилгрундет.

Маленький тюлень Уран, которого выловили у ЛАЭС и отпустили после реабилитации, отправился в свободное плавание. Сейчас его заметили около берегов Финляндии. Об этом сообщили в группе "Спасение тюленей" в соцсети "ВКонтакте". 

Ластоногий малыш остановился на маленьком острове Лилгрундет в заливе, который находится около города Порвоо в пятидесяти километрах к востоку от Хельсинки.

Местоположение животного отслеживают по специальному датчику. 

На фото можно увидеть, как этот и соседние островки выглядят. Нам кажется, что это очень милое местечко. 

Спасение тюленей

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 10 июля жара не отступит.

Фото: Вконтакте / Спасение тюленей

 

Теги: животные, поплыв в финляндиб, природ, тюлень уран
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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