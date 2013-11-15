Заблудившийся маленький тюлень Уран вновь поплыл в Финляндию

Маленький тюлень Уран, которого выловили у ЛАЭС и отпустили после реабилитации, отправился в свободное плавание. Сейчас его заметили около берегов Финляндии. Об этом сообщили в группе "Спасение тюленей" в соцсети "ВКонтакте".
Ластоногий малыш остановился на маленьком острове Лилгрундет в заливе, который находится около города Порвоо в пятидесяти километрах к востоку от Хельсинки.
Местоположение животного отслеживают по специальному датчику.
На фото можно увидеть, как этот и соседние островки выглядят. Нам кажется, что это очень милое местечко.
Спасение тюленей
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Фото: Вконтакте / Спасение тюленей
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