Заблудившийся маленький тюлень Уран вновь поплыл в Финляндию

Ластоногий малыш остановился на маленьком острове Лилгрундет.

Маленький тюлень Уран, которого выловили у ЛАЭС и отпустили после реабилитации, отправился в свободное плавание. Сейчас его заметили около берегов Финляндии. Об этом сообщили в группе "Спасение тюленей" в соцсети "ВКонтакте".

Ластоногий малыш остановился на маленьком острове Лилгрундет в заливе, который находится около города Порвоо в пятидесяти километрах к востоку от Хельсинки.

Местоположение животного отслеживают по специальному датчику.

На фото можно увидеть, как этот и соседние островки выглядят. Нам кажется, что это очень милое местечко. Спасение тюленей

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Фото: Вконтакте / Спасение тюленей