Top-Instagram: как Ice-baby живёт без Гуфа

Привет, любители квадратных фото, хэштегов и лайков. Меня зовут Алиса Лукьянова, и сегодня мы заглянем в пиксельный мир той самой Ice baby. Я думаю, вы догадались, что речь сегодня пойдет об известной на просторе инстаграма Айзе. В прошлом – жена рэпера Гуфа, тусовщица Айза Долматова. Сейчас уже Айзу Анохину называют одной из самых популярных людей соцсети.

Подписчики известной девушки, количество которых составляет почти полтора миллиона, знают о ее жизни всё и даже больше. Айза никогда не утаивает подробностей и откровений от своей пиксельной семьи – именно так она называет своих фолловеров. Фотографии со страницы Айзы остаются одними из самых обсуждаемых на просторе Интернета: чего только стоят снимки, на которых одновременно позируют Айза, ее экс-супруг Гуф, их общий сын Сэм и новый муж Айзы – Дмитрий.

Однако недавно девушка призналась: «У меня новая жизнь, в которой для Гуфа нет места». Стоит сказать, что, судя по аккаунту в инстаграме девушки, сейчас в ее семье царит полная идиллия, в которой и правда нет ничего и никого лишнего.

На странице в своем Инстаграме девушка щедро делится всем, что происходит в ее жизни. Но складывается впечатление, что не все члены ее семьи охотно мирятся с такой открытостью Айзы.

Осенью девушка стала мамой во второй раз – в семье Анохиных родился сын Элвис. Стоит ли напоминать, что роды транслировались в прямом эфире? А перед самыми родами девушка закатила торжество в честь малыша? Айза не только живет на широкую ногу, но и скрывать это от посторонних глаз не собирается.

Около полугода молодая мама писала посты о мучительном ожидании встречи малыша Элвиса со своими подписчиками. Так ей хотелось выложить его фото в сеть. Но вот незадача: муж оказался суеверным и наотрез запретил это делать своей жене. Однако, не так давно в аккаунте Айзы все-таки начали одна за другой появляться фото ребенка.

Жизнь Айзы больше похожа на сказку. Путешествия, собственный бизнес, двое чудесных детей, любящий муж… Любящий и, по мнению фолловеров, вечно всем недовольный. Жизнь Айзы действительно наполнена самыми яркими красками. Девушка с семьей живет на Бали, часто приезжает в Москву, чтобы контролировать работу в собственной лаборатории красоты, является дизайнером личной марки одежды, да и всегда находит место и для развлечений, и для обычных прогулок с семьей.

И всё это, конечно, публикуется в ее Инстаграмме. То ли хвастается Айза, то ли стремится вдохновить. Однако, Дмитрий Анохин на многочисленных фотографиях улыбкой не блещет. Да и позирует вместе с женой неохотно. Я думаю, что гадать над причиной всё же не стоит. Оно и понятно: Публичная жизнь еще никогда не была всеобщей любимицей.

Но всё же, каким бы сдержанным и холодным не казался муж Айзы, именно он остается с ней в самые нелегкие моменты. Да, и такие случаются в этой сказочной жизни. На прошлой неделе новость о пластической операции Айзы облетела весь интернет. Ранее 32-летняя Айза Анохина призналась своим подписчикам, что, несмотря на занятия спортом и соблюдение правильного питания, привести себя в идеальную форму она не может. Всему виной — генетика. «Худею везде, уже ног нет, и попа пропала, но руки не уходят!» — пожаловалась своей пиксельной семье девушка. Айза не смогла смириться с таким положением вещей и сделав липосакцию рук и живота, увеличила себе…бедра.

Надо сказать, что популярная инстаблогерша и операцию переживала тяжело, и восстановительный процесс дается девушке с трудом. Но даже в это время находятся те, которые осуждают девушку и ее откровенные и искренные посты буквально заполняют комментариями с одним словом: «Отписываюсь!»

Как говорится, на вкус и цвет. Лично я лучше бы пожелала девушке скорейшего восстановления. Всё же мне кажется, что Айза – человек, который способен вдохновлять. Хотя бы своей искренностью. Под своими фотографиями девушка делится своими откровенными размышлениями, а также тепло и очень трогательно признается в любви своим «пикселятам», желая им всего только самого доброго. Девушка призывает к доброте и честности. Она открыто признается в своей «неидеальности», оставляя под одним из последних постов запись: «Я такая какая есть, со своим страшным лицом, но с добрым сердцем.

И это единственное, что мне не стыдно сказать хорошее о себе. Не волнуйтесь, я не люблю себя намного больше, чем вы не любите меня, но это не мешает любить вас..просто потому что люблю людей и верю в чистые и добрые сердца...».

Будьте честными и превращайте свою жизнь в сказку. Всё всегда только в ваших руках. С вами была Алиса Лукьянова, увидимся в Инстаграме.

Использованы материалы открытых социальных сетей.