Айза Долматова воссоединились с Гуфом

Чрезмерных ожиданий от воссоединения с Гуфом у Айзы нет. Она надеется, что отец ее старшего сына навсегда порвал с наркотиками и не будет злоупотреблять алкоголем.

Айза Долматова призналась, что снова состоит в отношениях с рэпером Алексеем Долматовым, известным как Гуф. Они были женаты с 2008-го по 2014-й. Об этом Айза рассказала в проекте "Исповедь" онлайн-кинотеатра Premier.

Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена – баба Гуфа. Айза Долматова

После разрыва с Гуфом в 2014 году Айза вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, в этом браке у них родился сын Элвис. Как рассказала Айза, она ушла от Анохина из-за токсисных отношений.

Не нашла счастья Айза и с певцом Олегом Майами. Когда она забеременела от певца, она поняла, что не хочет ребенка от этого мужчины, и сделала аборт. Сейчас Айза заявила, что жалеет об этой ошибке.

Чрезмерных ожиданий от воссоединения с Гуфом у Айзы нет. Она надеется, что отец ее старшего сына навсегда порвал с наркотиками и не будет злоупотреблять алкоголем.

Фото: Instagram / @aizalovesam