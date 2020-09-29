Олег Майами подтвердил расставание с Айзой Долматовой

Олег и Айза встречались больше года.

Айза Долматова и Олег Майами окончательно расстались. Информацию об этом в своих соцсетях подтвердили и Айза, и Олег.

Айза Долматова сначала писала, что они сильно поругались, а потом объявила о разрыве их отношений. Олег также заявил, что они больше не вместе и попросил никому из них не писать гадости по этому поводу. Причину расставания никто не озвучил.

Олег и Айза встречались больше года. Более того, и оба возлюбленных говорили о серьезных намерениях друг к другу.

В начале февраля Папунаишвили объявил о разводе с Бижабер.

Фото: Instagram / @miamioleg_official