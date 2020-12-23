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Папунаишвили объявил о разводе с Бижабер
Сегодня, 11:24
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nastya960

Папунаишвили объявил о разводе с Бижабер

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Слухи о расставании пары возникли еще осенью 2020 года.

Хореограф Евгений Папунаишвили в своем Instagram официально объявил, что разводится с женой Салимой Бижабер. У супругов есть совместная трёхлетняя дочь София.

Слухи о расставании пары возникли еще осенью 2020 года, в соцсетях ходила информация, что супруги не живут вместе. Тогда Папунаишвили опровергал данную информацию.

Евгений и Салима были вместе три года. Хореограф сделал предложение своей возлюбленной через несколько месяцев после знакомства.

На прошлой неделе стало известно, что Яна Троянова и Василий Сигарев расстались после 11 лет брака.

Фото: Instagram/ @e_papunaishvili

 

Теги: евгений папунаишвили, развод, салима бижабер
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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