Яна Троянова и Василий Сигарев расстались после 11 лет брака

Они не состояли в официальном браке.

Российская актриса Яна Троянова разорвала отношения с екатеринбургским режиссером и сценаристом Василием Сигаревым. Они не состояли в официальном браке. Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю.

Насколько я понял, она меня разлюбила как мужчину. Серьезная была для меня история. Василий Сигарев, режиссер

Режиссер рассказал, что они вместе не живут уже с начала сентября 2020 года. При этом, по словам Сигарева, их отношения завершились уже за полтора года до этого. Сценарист признался, что он трудно переживал этот период и даже обращался к психиатру.

Пытался поговорить. Но если не устраивает что-то в человеке, лучше не продолжать. Василий Сигарев, сценарист

Яна Троянова играла во всех фильмах режиссера: "Волчок", "Жить" и "Страна Оз".

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Фото: Instagram/ @troyanovayana