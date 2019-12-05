Олег Майами высказался о чувствах к Анастасии Ивлеевой

Пара встречалась в 2018 году.

Бывший участник проекта "Дом-2", а ныне поп-исполнитель Олег Майами рассказал о своей личной жизни в YouTube-шоу "50 вопросов". Артист рассказал о своих отношениях с Анастасией Ивлеевой. Он встречался с ней два года назад, а после расставания девушка стала встречаться с рэпером Элджеем, другом Олега. Однако, певец на них не в обиде, Майами признался, что сам не испытывал глубоких чувств к Ивлеевой.

Еще в 2018 году Анастасия Ивлеева снялась в клипе Олега на песню "Если ты со мной". Они тогда встречались, но старались не афишировать это. Тогда публикацию с клипом Майами подписал очень нежно, говоря, что влюблен.

Их отношения продлились недолго, Олег и Настя расстались, не прожив вместе и полугода.

Я не любил Настю. У нас были отношения три месяца. Она была в разъездах, я — на концертах. Олег Майами

При этом ведущий шоу напомнил, что тогда Олег признавался Анастасии в любви. Певец попытался оправдаться.

Я говорил, что люблю? Значит, любил… Да нет! Она мне просто нравилась. Олег Майами

Певец подчеркнул, что счастлив за Элджея и Анастасию Ивлееву, но общения с ними он теперь старается избегать, чтобы не попадать в неловкие ситуации.

Сейчас Майами состоит в отношениях с 35-летней Айзой Анохиной, бывшей женой рэпера Гуфа.

Настю Ивлееву во время съемок "Орла и решки" укусила муха Цеце.

Видео: YouTube/ MALFA