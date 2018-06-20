Ученики "Школы экстрасенсов" раскроют тайны Айзы Анохиной и Гуфа

В воскресенье, 21 апреля, на ТНТ покажут новый выпуск.

Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа, придет на экзамен в "Школу экстрасенсов", чтобы стать "живым билетом" для начинающих ясновидящих. Об этом сообщили в пресс-службе ТНТ.

В воскресенье, 21 апреля, на ТНТ покажут новый выпуск "Школы экстрасенсов".

Не видя и не слыша ее, ученикам знаменитых экстрасенсов надо описать, кто находится перед ними и открыть тайны, о которых никогда не догадается обычный человек. О чем гостья никогда не рассказывала широкой аудитории? Кто смог довести Айзу до слез, а кто чуть не заставил ее покинуть испытание? Пресс-служба ТНТ.

Также в этом выпуске Свами Даши устроит необычное практическое занятие. В наполненном людьми автобусе он объяснит будущим экстрасенсам, как можно проникнуть в мысли незнакомых людей. В выпуске можно получить лайфхаки по чтению мыслей. Константин Гецати разберет ошибки воспитанников, проводя обучение на глазах у счастливой семейной пары.

Фото: пресс-служба ТНТ.