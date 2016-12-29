Ростислав Плечко: до уровня СССР в боксе нам еще далеко

Ростислав Плечко - чемпион России по профессиональному боксу в супертяжелом весе. Всего за один год молодой человек уже одержал 9 побед на ринге. Его визитная карточка — агрессивный стиль и сокрушительные удары. О спорте всегда много говорят и пишут. Популярность к здоровому и активному образу жизни растет с каждым годом все больше и больше. Ростислав рассказал Piter.TV на каком уровне сейчас находится бокс в Петербурге. Кроме того, боксер сравнил спорт в СССР и в современной России.

Как оказалось, в Петербурге бокс находится не на самом высоком уровне. Это можно объяснить сразу несколькими причинами.



"Профессиональный бокс хромает в Петербурге, например, но сама тенденция положительная, особенно в Москве. Андрей Рябинский вкладывает огромные деньги в развитие профессионального бокса, в культуру профессионального бокса, которой в России никогда не было. Сейчас она появляется, люди начинают ходить на бокс. Другой вопрос, что профессиональный бокс становится более популярным, но с точки зрения бизнеса он не окупается. То есть это не прибыльный бизнес в России, потому что телевидение не платит за трансляции боксерских поединков, сильных менеджеров промоутеров толком нет, единственный Андрей Рябинский. Но все, что он делает - за свой счет или за счет спонсоров. Все его мероприятия и вложения в боксеров не окупаются, а в Америке эта индустрия окупаема, там крутятся огромные деньги и это прибыльный бизнес. В этом вся разница. Но я думаю, что когда мы достигнем определенного уровня , а такая тенденция есть, может быть и деньги начнем на этом зарабатывать."- поделился спортсмен.



Не смог оставить без внимания Ростислав и спорт в СССР. Бокс в современной России, если сравнивать его с Совестким Союзом, уступает по многим параметрам.

"А в СССР не было профессионального бокса, то есть был только любительский бокс. И что душой кривить, в Советском Союзе бокс был лучше развит, более популярный и боксеры достигали лучших результатов на мировой арене. Но я могу судить только по Петербургу, потому что Россия страна большая и в каком-то городе все налаживается, а в каком-то все разваливается. Сейчас в Петербурге хорошая поддержка любительского бокса, но опять-таки, она основана на меценатстве. То есть не из бюджета средства выделяются. Для того, чтобы что-то налаживать , кроме правильных решений, нужно еще это подкреплять финансированием. Мы же в материальном мире живем. Вот сейчас у нас есть меценат Максим Жуков. Он вкладывает свои большие средства и, естественно, эти деньги уходят на бокс. Но опять-таки, эти деньги идут из собственного кармана. Из-за этого ребят сейчас хорошо содержат и организовывают сборы, и все налаживается, но до уровня Совестного Союза еще очень далеко."- прокомментировал Ростислав Плечко.