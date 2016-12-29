Перевозбужденный поклонник стриптиза устроил погром в баре на Ланском

Разбушевавшегося посетителя из заведения вывели сотрудники охранного агенства, заковав его буйство в наручники.

Ночь со среды на четверг в стриптиз-баре "Вертеп Карабаса Барабаса" выдался излишне горячим. В заведении на Ленском шоссе все шло свои чередом, пока один из посетителей около двух часов ночи в четверг, 12 января, не вошел в раж от видов танцев красавиц. Свое возбуждение он решил выразить необычным способом. Дебошир кидался посудой и ломал столы.

Такой уровень веселья не совсем понравился сотрудникам бара. Поэтому на место вызвали охранное агентство. Те решили вывести разбушевавшегося посетителя. Однако он не хотел покидать ставшее почти родным заведение. Поэтому его утихомирили, сковав руки. Уже в таком виде он отправился в отделение полиции, сообщает "Фонтанка". В "Вертепе" подсчитывают размер ущерба, а полиция разговаривает с дебоширом.

Видео: Youtube / Карабас Барабас