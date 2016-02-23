День защитника Отечества: Поздравлени с 23 февраля для коллег

Приближается День защитника Отечества. Перед тем как в сам праздник поздравить своих мужчин дома, нужно порадовать коллег. Мы собрали для вас поздравления для коллег мужчин для самых разных коллективов: где работает единственная девушка и где всего один мужчина.

Самый мужественный праздник зимы уже совсем скоро. Через два дня страна празднует День защитника Отечества. накануне праздничный выходных коллеги поздравляют друг друга. И прекрасным дополнением к подаркам, закускам или другим сюрпризам станут прикольные стихотворения. Их можно зачитать коллегам за обедом, разослать по корпоративной почте или написать на открытки.

Поздравления от женского коллектива мужчинам



Коллеги, милые вы наши,

Без вас работать нам нельзя,

Вы все сильны, все так отважны,

Всех с 23 Февраля!

Желаем вам не знать печалей,

Желаем вам не унывать,

И премии большие,

Желаем получать!

Желаем вам успеха, мира,

И пусть все будет по плечу,

Желаем вам добра и счастья,

Храните фирму и страну!

***

Вас, мужчины, поздравляем

С 23 Февраля,

И от всей души желаем

Счастья, радости, добра!

Пусть зарплата подрастает,

И в делах порядок ждет,

А в душе пора веселья

Смеха, счастья настает!

Силы, мужества, везенья,

Идей смелых, красоты,

В счастье жить и с упоеньем,

Пусть все сбудутся мечты!

Мужчин — коллег, мы поздравляем,

С 23 Февраля.

И конечно же желаем,

Чтоб любили вас всегда.

Чтоб коллеги уважали,

Дома, чтоб всегда вас ждали,

Чтоб карьера в гору шла,

Чтоб все было на УРА!

***

С днем Защитника Отчизны

Вас, коллеги, поздравляю.

Всяческих успехов в жизни

От души я вам желаю.

Не болейте, процветайте.

С вами пусть успех идет.

Ни когда не унывайте,

И удача вас найдет.

Дома пусть тепло вас греет,

Радость пусть оно несет.

И пусть каждый преуспеет,

Радость в жизнь пускай идет.

С днем защитников Отчизны,

Мы желаем мира вам.

Счастья вам и вашим близким,

Чтобы сбыться всем мечтам.

***

Когда есть рядом настоящие мужчины,

Они подставят своё сильное плечо,

Одна забота у прекрасной половины —

Коллег всех с праздником поздравить горячо!

Желаем вам, чтоб нервы были крепче стали,

Чтоб дать агрессору отпор могли вполне,

Чтоб на работе — никогда не уставали,

А дома — были нежными вдвойне.



Поздравление с 23 февраля от единственной девушки в коллективе



Сложно девушке одной,

Если коллектив мужской:

Нет ни сплетен, ни интриг,

Не срываются на крик.

Шутки здесь звучат и смех.

Поздравляю, парни, всех

С 23 Февраля!

И респект вам от меня

***

Двадцать третье февраля

Отмечаем мы, друзья!

В этот день желаю я,

Чтобы дети и семья

Приносили только радость,

Чтоб работали не в тягость.

И еще такую малость −

Чтобы денег оставалось

Вам….. на что фантазий хватит

И здоровья их потратить!

Ну и чтоб случались кстати

Всяческие там благодати.

***

Я поднимаю свой бокал за тех,

Кто стать Солдатом на себя взял смелость,

Другим оставив беззаботный смех,

Перешагнул из детства сразу в зрелость.

Кто опустился в мир иных забот,

Подчас нелегких и подчас суровых,

Чтоб никогда наш мирный небосвод

Я не увидел в отблесках багровых!



Поздравления с 23 февраля для единственного мужчины-коллеги



Ты здоров как бык, отважен

И в плече — косая сажень.

Что желать такому душке?

Лишь достойную подружку!

С днем Защитника, наш воин!

Сам ты выбор сделать волен,

Но подскажем мы немножко —

По душе бери дорожку!

***

Эй, ты, в штанах который!

Мужской наш, типа, род –

Герой смешных историй,

Объект чужих острот!

Пока в твоем активе

Особых нет побед:

Ты в женском коллективе

Безбрачья дал обет,

Но спорится работа –

Без жалоб, слез и слов…

В день армии и флота

Будь счастлив и здоров!

Коллега, разрешите вас поздравить

С двадцать третьим февраля!

Желаю в жизни лучшее оставить

И плыть на самых крепких кораблях,

Название которым "сила", "смелость",

"Добро", "удача", "радостный настрой"...

Пусть будет так, как вам всегда хотелось

И как мечталось, друг служебный мой!

***

Драгоценный наш коллега!

Мы сегодня Вам сдаемся

И, как супер-пупер-мега,

Коллективно признаемся:

Мы всей женской половиной

В Вашу влюблены харизму!

Поздравляем, наш мужчина!

С днем защитника Отчизны!



Больше стихотворений и идей для поздравлений можно найти на сайтах Supertosty или Поздравок .

Фото: Instagram / pryanyeslasti, pani_eva_kem, emka_38, shokolad_1kg, igoljul, mistercrabnsk

Видео: Piter.tv