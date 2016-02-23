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День защитника Отечества: Поздравлени с 23 февраля для коллег

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Приближается День защитника Отечества. Перед тем как в сам праздник поздравить своих мужчин дома, нужно порадовать коллег. Мы собрали для вас поздравления для коллег мужчин для самых разных коллективов: где работает единственная девушка и где всего один мужчина.

Самый мужественный праздник зимы уже совсем скоро. Через два дня страна празднует День защитника Отечества. накануне праздничный выходных коллеги поздравляют друг друга. И прекрасным дополнением к подаркам, закускам или другим сюрпризам станут прикольные стихотворения. Их можно зачитать коллегам за обедом, разослать по корпоративной почте или написать на открытки.

поздравления с 23 февраля днем защитника отечества для коллег

Поздравления от женского коллектива мужчинам


Коллеги, милые вы наши,
Без вас работать нам нельзя,
Вы все сильны, все так отважны,
Всех с 23 Февраля!

Желаем вам не знать печалей,
Желаем вам не унывать,
И премии большие,
Желаем получать!

Желаем вам успеха, мира,
И пусть все будет по плечу,
Желаем вам добра и счастья,
Храните фирму и страну!

***

Вас, мужчины, поздравляем
С 23 Февраля,
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра!

Пусть зарплата подрастает,
И в делах порядок ждет,
А в душе пора веселья
Смеха, счастья настает!

Силы, мужества, везенья,
Идей смелых, красоты,
В счастье жить и с упоеньем,
Пусть все сбудутся мечты!

поздравления с 23 февраля днем защитника отечества для коллег

Мужчин — коллег, мы поздравляем,
С 23 Февраля.
И конечно же желаем,
Чтоб любили вас всегда.

Чтоб коллеги уважали,
Дома, чтоб всегда вас ждали,
Чтоб карьера в гору шла,
Чтоб все было на УРА!

***

С днем Защитника Отчизны
Вас, коллеги, поздравляю.
Всяческих успехов в жизни
От души я вам желаю.

Не болейте, процветайте.
С вами пусть успех идет.
Ни когда не унывайте,
И удача вас найдет.

Дома пусть тепло вас греет,
Радость пусть оно несет.
И пусть каждый преуспеет,
Радость в жизнь пускай идет.

С днем защитников Отчизны,
Мы желаем мира вам.
Счастья вам и вашим близким,
Чтобы сбыться всем мечтам.

***

Когда есть рядом настоящие мужчины,
Они подставят своё сильное плечо,
Одна забота у прекрасной половины —
Коллег всех с праздником поздравить горячо!

Желаем вам, чтоб нервы были крепче стали,
Чтоб дать агрессору отпор могли вполне,
Чтоб на работе — никогда не уставали,
А дома — были нежными вдвойне.

поздравления с 23 февраля днем защитника отечества для коллег


Поздравление с 23 февраля от единственной девушки в коллективе


Сложно девушке одной,
Если коллектив мужской:
Нет ни сплетен, ни интриг,
Не срываются на крик.
Шутки здесь звучат и смех.
Поздравляю, парни, всех
С 23 Февраля!
И респект вам от меня

***

Двадцать третье февраля
Отмечаем мы, друзья!
В этот день желаю я,
Чтобы дети и семья
Приносили только радость,
Чтоб работали не в тягость.
И еще такую малость −
Чтобы денег оставалось
Вам….. на что фантазий хватит
И здоровья их потратить!
Ну и чтоб случались кстати
Всяческие там благодати.

***

Я поднимаю свой бокал за тех,
Кто стать Солдатом на себя взял смелость,
Другим оставив беззаботный смех,
Перешагнул из детства сразу в зрелость.
Кто опустился в мир иных забот,
Подчас нелегких и подчас суровых,
Чтоб никогда наш мирный небосвод
Я не увидел в отблесках багровых!

поздравления с 23 февраля днем защитника отечества для коллег


Поздравления с 23 февраля для единственного мужчины-коллеги


Ты здоров как бык, отважен
И в плече — косая сажень.
Что желать такому душке?
Лишь достойную подружку!
С днем Защитника, наш воин!
Сам ты выбор сделать волен,
Но подскажем мы немножко —
По душе бери дорожку!

***

Эй, ты, в штанах который!
Мужской наш, типа, род –
Герой смешных историй,
Объект чужих острот!
Пока в твоем активе
Особых нет побед:
Ты в женском коллективе
Безбрачья дал обет,
Но спорится работа –
Без жалоб, слез и слов…
В день армии и флота
Будь счастлив и здоров!

поздравления с 23 февраля днем защитника отечества для коллег

Коллега, разрешите вас поздравить
С двадцать третьим февраля!
Желаю в жизни лучшее оставить
И плыть на самых крепких кораблях,
Название которым "сила", "смелость",
"Добро", "удача", "радостный настрой"...
Пусть будет так, как вам всегда хотелось
И как мечталось, друг служебный мой!

***

Драгоценный наш коллега!
Мы сегодня Вам сдаемся
И, как супер-пупер-мега,
Коллективно признаемся:
Мы всей женской половиной
В Вашу влюблены харизму!
Поздравляем, наш мужчина!
С днем защитника Отчизны!
 

поздравления с 23 февраля днем защитника отечества для коллег

Больше стихотворений и идей для поздравлений можно найти на сайтах Supertosty или Поздравок .

Фото: Instagram / pryanyeslasti, pani_eva_kem, emka_38, shokolad_1kg, igoljul, mistercrabnsk

Видео: Piter.tv

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Категории: Общество

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