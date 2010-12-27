На Камчатке открыт сезон медвежьих свадеб

На Камчатке в Долине гейзеров начался период медвежьих свадеб. В этом году за брачным сезоном наблюдают не только работники заповедника,но и съемочная группа из Австрии.

В Кроноцком запаведнике на Камчатке в Долине гейзеров начался медвежий свадебный сезон. Наблюдать за отношениями медведей приехала съемочная группа из Австрии. Они снимают документальный фильм "Дикое море России".

Каждый год в долине гейзеров собираются десятки медведей, в этом году уже есть брачная пара. По словам режиссера фильма Франса Хафнера, медведи будут играть главные роли фильма. Кроме того, подобная работа у животных не в первый раз. Часть съемок прошла в прошлом году, съемочная группа снимали рыбалку на Курильском озере.

На территории Кронцкого заповедника пока введены ограничения на посещение. Поэтому туристов не много. Брачный период должен проходить максимально в спокойных условиях. К тому же неизвестно как поведет себя животное с людьми.