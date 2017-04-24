"Молодежка" 4 сезон: 50 серия выходит в эфир, Царев попадает в больницу

В эфир телеканала СТС выходит продолжение сериала "Молодежка" 4 сезон. Смотреть сериал онлайн 50 серию можно в интернете сразу после выхода в эфир. Царев к ужасу своей невесты попадает в больницу.

На этой неделе в эфир телеканала СТС выходят финальные серии 4 сезона сериала "Молодежка". Поэтому зрителей ждет множество волнительных моментов. И конечно, любой конец сезоне не обходится без счастливых разрешений всех линий главных героев, а также многочисленный противостояний. Поэтому на до 27 апреля серии будут переполнены действиями и событиями. Так и в 50 серии произойдет много важных событий.

Казанцев продолжает свои интриги. Несмотря на раздутый им скандал, Локтев умудрился все сделать так, что выходит сухим из воды. При этом досталось его любовнице Надежде Орловой. Однако спортивный директор "Медведей" не собирается просто так отступать. Поэтому он снова пойти в наступление. Его соратницей вновь становится Смольская. Журналистка раздувает скандал. Казанцев уверенно хочет увидеть падение Локтева. И ничто не может ему помешать.

Между тем у многих хоккеистов налаживаются романтические дела. Антипов не только вымолил у Оли прощение. Она согласилась-таки выйти за него. В новой серии пара даже назначает день свадьбы. Все хорошо и у Кострова с Кирой. Недавно хоккеист сказал девушке заветные три слова. Так что роман, так сложно начинавшийся, наконец стал полноценным. А в новой серии Кира еще и получит интересное предложение.

У бывшего парня Киры – Царева – тоже все серьезно. Парень смог снова добиться расположения от своей возлюбленной доктора Лизы. И теперь пара не только собирается пожениться. Но и ждет ребенка. Вот только не обошлось без проблем: Царев попадает в больницу.

И, наконец, разрешается главная интрига сезона. Макеев и Стрельцов планируют переигровку. Благодаря поднятой отцом Бакина шумихе все обратили внимание, что Антипов забил шайбу в ворота "Медведей" от конька, что является нарушением правил. Поэтому сейчас команды готовятся встретиться уже в третий раз. На этот раз игра будет совсем другой. Как игроки. Так и их наставники очень сдружились во время Чемпионата мира. Стрельцов и Макеев вместе неплохо справились с тренерской работой, что помогло команде России вырвать себе первое место. Теперь "Ледяные короли" и "Медведи" определят, кто же из них настоящий чемпион молодежки.

Зато у спасителя "Медведей" Николая Семеновича проблемы. У него не только проблемы в его политической карьере. Но и в семейной жизни. Бакин снова серьезно ругается со своей женой. В новой серии он пытается попросить у нее прощения. Однако пока крепкого мира в семье не намечается.

Параллельно с этим Кисляк начинает новую жизнь. Хоккеист не боится снова встать на коньки. Он принимает предложение Егора. Теперь ему нужно восстановить свою форму, чтобы вернуться к уровню, на котором он играл до травмы и потери зрения. Кроме того, Кисляк готов и к новым свершениям на любовном фронте. Ведь он планирует жениться на Полине Григорьевой. Более того. Он хочет усыновить ее мальчика. Все складывается именно так, как мечтали все зрители сериала.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала