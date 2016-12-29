"Молодежка" 4 сезон: когда выйдет 25 серия?

Сериал "Молодежка" 4 сезон ушел на перерыв в конце ноября 2016 года. 25 серию смотреть онлайн можно будет только в феврале 2017 года.

Многие поклонники сериала "Молодежка" задаются этим главным вопросом: когда выйдет 25 серия 4 сезона сериала. Официально канал пока не объявлял о продолжении четвертого сезона. Однако, в ноябре объявлялось, что новые серии стоит ждать в конце января. Но тут фанатов сериала ждало разочарование. Январь кончается, а "Молодежки" 4 сезон в программе телеканала нет.

В то время, когда обычно выходит "Молодежка" анонсирован другой мега популярный сериал СТС - "Мамочки" 3 сезон. В новом части телеистерии о жизни трех подруг, как и раньше 20 серий. А значит "Молодежка" выйдет не раньше марта. Однако, не стоит отчаиваться. Возможно "Мамочки" сделают перерыв. Или "Молодежка" 4 сезон будут показывать в другое время.

Стоит потерпеть ради еще 28 серий из жизни хоккеистов клуба "Медведи", их родных и близких. В 24 серии 4 сезона разрешились некоторые проблемы, однако много еще ситуаций остались без разрешения. В частности всех волнует будущее Кисляка, Кострова, Бондаря.

Зато в 2016 году зрители узнали о решении некоторых проблем. В частности, "Медведи" нашли себе нового спонсора и смогли вырваться в плей-офф. Казанцев не согласился слить матч за деньги даже под угрозой разорения клуба. А между тем у "Медведей" все было очень плохо: задерживалась зарплата хоккеистам, не хватало денег на элементарные вещи.

Также решилась проблема Марины. После интриг Насти она ушла из команды, проиграв ей в состязании за пост капитана. Но вскоре девушка возвращается по просьбе Казанцева, которому надоели угрозы Насти.

Зато в подвешенном состоянии завершили сценаристы линию Кисляка. Хоккеист учится жить и играть заново. Он влез в ссору молодой пары в ресторане, заступившись за беременную девушку, которую бросал ее парень. А ухажер незнакомки выстрелил в него. В результате спортсмен оказался в больнице. Врачи спасли ему жизнь, но он лишился зрения. Но Яна не согласна терпеть. Девушка тяжело пережила потерю ребенка, теперь у нее муж стал калекой. Утешения девушка нашла в другом мужчине. У нее появился ухажер, о наличии которого начинает подозревать Кисляк. Многие зрители предполагают, что Андрей и Яна расстанутся. А хоккеист в итоге будет с девушкой Полиной. Той самой, что он защитил в ресторане.

Также проблемы появились и в семье Костровых. Суда разлад внесла юная студентка Ирина. Она влюбилась в отца хоккеиста Станислава Михайловича. Но он не понял ее любви. Тогда девушка решила подобраться к нему через сына. В итоге она запудрила голову капитану команды, который считает ее своей девушкой. Но вместо признаний Кострову-младшему, студентка хочет броситься в объятия его отцу. Разумеется, любящий свою жену преподаватель отвергает юную влюбленную. Тогда студентка решила испортить ему жизнь. Она заявляет, что Станислав Михайлович домогался ее. Это, разумеется, приводит к семейной ссоре. Отца ненавидит как Саша, так и его мама. В новых сериях Станиславу Михайловичу придется восстанавливать их доверие и спасаться от новых нападок студентки.

Фото: Instagram / zhvaka74, pinzarik, кадры из сериала

Видео: Instagram / zhvaka74, pinzarik