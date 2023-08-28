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Игровая схватка двух медведей в Сихотэ-Алинском заповеднике попала на видео

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В учреждении отметили, что это помощь в развитии навыков выживания в дикой природе.

Игровая схватка двух медведей в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье попала на видео. Его опубликовала пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах два молодых медведя приближаются друг к другу, присматриваются, а затем устраивают "схватку". В заповеднике отметили, что это не только развлечение и способ скоротать время для животных, но и помощь в развитии навыков выживания в дикой природе.

Ранее мы сообщали, что медведица устроила погоню за туристами в лодке.

Видео: Telegram / Сихотэ-Алинский заповедник

Теги: медведи, приморье, сихотэ-алинский заповедник, схватка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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